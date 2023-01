Lukaku, da quanto tempo! Dal 1′ dopo 131 giorni: Inter-Napoli speciale

Lukaku torna titolare in Inter-Napoli, la sfida più importante della sedicesima giornata di Serie A nonché della stagione nerazzurra dato che rappresenta l’ultima spiaggia per rientrare nella corsa scudetto. Il numero 90 farà coppia con Dzeko per quella che è a tutti gli effetti una coppia inedita (vedi formazioni ufficiali)

DA QUANTI TEMPO – Romelu Lukaku è pronto a scendere in campo dal 1′ in Inter-Napoli, big match della sedicesima giornata di Serie A che avrà inizio alle ore 20.45 a San Siro. Il belga torna titolare dopo ben 131 giorni dall’ultima volta, ovvero Lazio-Inter. Per questo e tanti altri motivi, Inter-Napoli rappresenta una sfida e una serata speciale per lui che dal suo ritorno in nerazzurro deve ancora dimostrare tutto. Lukaku farà coppia con Edin Dzeko per quello che a tutti gli effetti un tandem inedito: i due insieme avevano giocato solo pochi minuti a Lecce e poi chiaramente nelle amichevoli di dicembre. Stasera però si fa sul serio e Lukaku, senza alcun dubbio, è l’uomo più atteso.