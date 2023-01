VIDEO – Salernitana-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Milan, match della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



DI MISURA – Salernitana-Milan 1-2 nella sedicesima giornata di Serie A. Il Milan inizia il 2023 vincendo. Basta un quarto d’ora ai rossoneri per piegare un’autolesionista Salernitana, che sceglie di non difendere ed è punita subito. In avvio Guillermo Ochoa salva su Rafael Leao lanciato a rete, ma quando al 10′ su lancio di Sandro Tonali il portoghese lo salta allargandosi a sinistra segna a porta vuota. Passano cinque minuti, un errore di Junior Sambia porta al tiro di Tonali respinto da Ochoa ma l’azione prosegue e Brahim Diaz serve proprio Tonali che raddoppia. Sembra un tiro al bersaglio, col povero Ochoa (all’esordio in Serie A) che deve opporsi più volte ai vari Olivier Giroud e Charles De Ketelaere. Quando segna Fikayo Tomori dopo una serie di rimpalli c’è però un fuorigioco attivo di Brahim Diaz, gol annullato. All’83’ la Salernitana accorcia le distanze, con cross lungo da destra per la deviazione vincente del subentrato Federico Bonazzoli. Nel lungo recupero il Milan però non rischia, con Ochoa che si supera ancora in due occasioni.

Video con gli highlights di Salernitana-Milan dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.