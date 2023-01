Skriniar, tra rinnovo e addio arriva la fascia da capitano in Inter-Napoli

Mentre si continua a discutere del suo rinnovo o del suo possibile addio a fine stagione, Milan Skriniar continua a dimostrarsi uno dei leader della squadra e dello spogliatoio. Per Inter-Napoli sarà ancora lui, infatti, il capitano designato.

FASCIA AL BRACCIO – Nonostante il tira e molla legato al rinnovo di contratto in scadenza nel giugno del 2023, Milan Skriniar resta uno dei leader non solo della difesa, ma anche della squadra. Viste le assenze di Samir Handanovic per motivi tecnici e Marcelo Brozovic per infortunio, lo slovacco è stato confermato il capitano in vista di Inter-Napoli. La questione rinnovo non intacca quindi il suo ruolo in squadra. Nella speranza che possa continuare a essere leader e capitano anche in futuro.