Materazzi: «Inter-Napoli? Di buono è che nessuno ci gufa! Non semplice»

Materazzi è allo stadio per Inter-Napoli, la prima partita dopo le feste. L’ex difensore, a Inter TV, fa anche un parallelo su come aveva reagito lui nel 2006 dopo aver vinto i Mondiali.

DIMOSTRARE IN CAMPO – Marco Materazzi ha un augurio per il 2023: «Speriamo che sia un anno degno del 23… Non è una partita semplice oggi, perché il Napoli è in fiducia. È un po’ come la Champions League quest’anno, prima e dopo Natale. Loro hanno un grande vantaggio, la cosa buona è che nessuno ci gufa perché siamo tutta Italia contro il Napoli visto che è primo. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez chiamati al riscatto dopo i Mondiali? Io avevo fatto l’anno più bello della mia storia all’Inter. Abbiamo un Campione del Mondo e uno che vuole riscattarsi. Mi auguro che loro due, con Edin Dzeko, possano ribaltare questa situazione che a oggi non ci vede favoriti. Come si ferma l’attacco del Napoli? Di squadra, perché hanno dimostrato di essere forti in tutte le situazioni. Matteo Politano lo conosciamo per il suo passato all’Inter, un po’ intermedio: sono tutti e tre forti. Bisogna essere bravi a frenarli nelle linee di passaggio, sappiamo come vuole la palla Luciano Spalletti e mi auguro che abbiamo studiato le contromosse».