Dumfries: «Liverpool-Inter? Vogliamo vincere. Non è missione impossibile»

Denzel Dumfries ha parlato su Sky Sport in occasione del prepartita di Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League

FIDUCIA − Dumfries non ha dubbi sulla gara di Anfield: «Sento molta fiducia, è una bella partita. Sappiamo cosa fare, cercheremo di vincere. Non è una missione impossibile, abbiamo tanta qualità ed esperienza e faremo di tutto per vincere e passare il turno».