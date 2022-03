Condò: «Dzeko? Più responsabilità sulle spalle di Calhanoglu! Anfield…»

L’Inter stasera scende in campo ad Anfield contro il Liverpool per tentare un’impresa quasi impossibile, vale a dire ribaltare lo 0-2 dell’andata e qualificarsi ai quarti di Champions League. Condò, opinionista negli studi di Sky Sport, spiega perché i nerazzurri possono far bene anche in trasferta

PARTITE DA SOGNO – L’Inter è chiamata a un’impresa complicatissima stasera contro il Liverpool nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Secondo Paolo Condò, però, Anfield da un certo punto di vista può incutere meno timore di quanto si pensi: «Anfield è il mio stadio preferito al mondo perché anche se i tifosi si sentono in maniera inconcepibile tu respiri amore per il calcio e non aggressività e quindi è una cosa che può far giocare bene anche le squadre in trasferta. Qualsiasi giocatore desidera ardentemente giocare partite del genere in stadi del genere, io spesso in tribuna stampa ho provato una sana invidia. Invidia che ad Anfield sale alle stelle. L’Inter ha sempre giocato bene in certe partite ma poi ha sempre perso, questo un po’ mi preoccupa. A me stasera manca Dzeko perché manca già Barella che contro la Salernitana è stato l’assist-man dell’Inter. C’è molta responsabilità sulle spalle di Calhanoglu stasera e un altro in grado di innescare secondo me manca».