Di Canio: «Liverpool-Inter non impossibile, ma deve crederci!»

Di Canio prima di Liverpool-Inter, valevole per il ritorno dell’ottavo di finale di UEFA Champions League 2021-2022, dagli studi di Sky Sport ha parlato dell’ottavo di finale.

NON IMPOSSIBILE – Di Canio prima di Liverpool-Inter, su Sky Sport ha parlato così: «Non è un campo ostile, è per tutti. Chi gioca in casa sente questo trasporto ma lo stesso vale per gli avversari. Puoi fare l’impresa e giocare come all’andata. Andare colpo su colpo fino al 70′, l’Inter avrà le sue occasioni perché il campo è bellissimo. Non impossibile ma bisogna crederci. Prima di Natale, era la coppia migliore Dzeko-Lautaro. Non è che non si capiscono di più, questa mancanza di poca connettività tra i due è dovuta al Toro che ha passato un momento negativo di stagione. Mancanza Dzeko? Inzaghi vuole più armi per andare, il Liverpool concederà qualcosa».