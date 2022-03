Liverpool-Inter, partita sospesa per 3’: problema sugli spalti

Minima interruzione e attimi di apprensione durante Liverpool-Inter. Un problema accusato da un tifoso sugli spalti ha costretto l’arbitro a interrompere il gioco al 25’.

STOP OBBLIGATO – Liverpool-Inter è rimasta sospesa per tre minuti. Al 25’ la panchina dei Reds, in particolare Jurgen Klopp, ha richiamato gli ufficiali di gara, a seguito di un problema avvenuto sugli spalti. Nella Kop un tifoso si è sentito male, chiesto e ottenuto l’immediato intervento dei soccorsi. Le prime indicazioni parlano di arresto cardiaco, per fortuna la persona colpita risulta essersi ripresa. L’arbitro Antonio Mateu Lahoz ha giustamente interrotto il gioco, che è ricominciato dopo tre minuti. Segui QUI il live della partita.