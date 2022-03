Liverpool-Inter 0-0 al 45′, ci prova Calhanoglu! Traversa aiuta

Termina il primo tempo di Liverpool-Inter, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui ad Anfield, con il punteggio ancora bloccato sullo 0-0. Da segnalare un bel tiro su punizione di Hakan Calhanoglu.

TRAVERSA – Primo tempo molto intenso quello giocato dalle due squadre, con un’Inter propositiva fin dai primi minuti di gioco, ma poco incisiva in zona Alisson. Dopo una breve pausa dovuta a un problema medico sugli spalti, il Liverpool prende campo e va a un passo dalla rete del vantaggio al minuto 31, quando Joel Matip impatta di testa su una punizione dalla sinistra, ma la sfera va a stamparsi sulla traversa prima di venire spazzata via dalla difesa nerazzurra. Sul calcio d’angolo che ne segue è van Dijk ad arrivare per primo sul pallone, ma è prodigioso Milan Skriniar con un intervento a parare di fatto la conclusione a rete dell’olandese.

Liverpool-Inter, ancora tutto bloccato a fine primo tempo

BEL TENTATIVO! – Una reazione da parte dell’Inter arriva al 41′, quando Hakan Calhanoglu lascia partire un bel tiro da calcio di punizione sul quale, però, Alisson non si fa sorprendere e devia a lato della porta. Nel finale di primo tempo i Reds provano a riprendere campo, ma è brava la retroguardia nerazzurra a resistere. Si conclude così sul punteggio di 0-0 la prima frazione di gioco.

LIVERPOOL 0 – 0 INTER

MARCATORI: //

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 van Dijk (C), 26 Robertson; 17 Jones, 3 Fabinho, 6 Thiago Alcantara; 11 Salah, 20 Diogo Jota, 10 Mané.

A disposizione: 13 Adrian, 62 Kelleher; 7 Milner, 8 N. Keita, 12 J. Gomez, 14 Henderson, 15 Oxlade-Chamberlain, 18 Minamino, 21 Tsimikas, 23 Luis Diaz, 27 Origi, 67 Elliott.

Allenatore: Jurgen Klopp

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi