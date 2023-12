Di Lorenzo: «Scontenti dell’episodio che ha penalizzato il Napoli!»

Dopo Napoli-Inter la squadra di Inzaghi festeggia, al contrario di quella di Mazzarri. Giovanni Di Lorenzo interviene a “La Domenica Sportiva” evidenziando dissenso per alcuni episodi arbitrali.

POLEMICHE – L’Inter vince 3-0 contro un buon Napoli. In casa azzurra resta il dispiacere per la sconfitta. Ne parla Giovanni Di Lorenzo su Rai2: «Dal campo di mi sembrava fallo perché Lobotka era sul pallone, è stato tirato giù da Lautaro Martinez de non sbaglio. L’ho anche rivisto e confermo quello che penso. Il rigore non l’ho rivisto ma sicuramente in queste partite sono i dettagli a fare la differenza e questo è un dettaglio importantissimo perché così si è sbloccata la partita. Non siamo contenti dell’episodio che ci vede penalizzati».