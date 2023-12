Marchegiani: «Inter mai in affanno! Arbitro non c’entra con sconfitta Napoli»

L’Inter ha battuto il Napoli per 0-3. Proteste degli azzurri per dei presunti torti arbitrali. L’opinione di Luca Marchegiani a Sky Sport

ARBITRAGGIO – Queste le parole di Marchegiani: «Scudetto fra Inter e Juventus? La vittoria dei nerazzurri di stasera taglia fuori il Napoli dalla lotta. Vedremo il Milan. Sommer? Parata straordinaria su Kvaratskhelia, ben di più di quella su Elmas nei primi minuti. L’Inter non è mai andata in affanno, pur affrontando una partita difficile, ma pure quando ci va ha la capacità di fare qualcosa nella metà campo avversaria e di cambiare l’inerzia della partita. Magari subisce l’occasione, il gol, ma ha l’organizzazione di rimetterti subito in difficoltà. E lo ha fatto nel primo tempo e soprattutto dopo lo 0-2 dove poi era più facile facesse il gol l’Inter piuttosto che il Napoli. Contatto Lautaro Martinez-Lobotka? Per me non è fallo. Se l’avesse fischiato non era un’interpretazione scandalosa, ma non averlo fischiato è giustificato dal fatto che l’argentino porta via la palla dalla disponibilità del centrocampista, è questo il motivo per cui il VAR non è intervenuto ed ha lasciato l’interpretazione di campo. Rigore su Osimhen? Perché è rigore questo? I tifosi del Napoli non saranno contenti ma l’arbitro non c’entra nulla con la sconfitta del Napoli»