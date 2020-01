Dell’Orco: “Fatica Inter? Ecco il motivo. Lecce, pochissimi spazi. Lukaku…”

Dell’Orco ha sottolineato i pregi del suo Lecce nel pareggio conquistato in casa contro l’Inter. Il difensore parla della strettissima marcatura su Romelu Lukaku e l’ottima fase difensiva dei giallorossi: di seguito le sue dichiarazioni in zona mista riportate dal profilo YouTube “U.S. Lecce 1908 Official Channel”

FASE DIFENSIVA RIUSCITA – Cristian Dell’Orco ha parlato del pareggio conquistato dal Lecce contro l’Inter: «E’ stata una prova di grande carattere, compattezza e personalità. Dobbiamo prendere spunto per le prossime partite, perché con questo spirito possiamo mettere in difficoltà tutti. Dobbiamo andare a battagliare su tutti i campi con questo spirito. Gol? L’emozione era tanta, sapevamo che il gol era importantissimo per come si era messa la partita. Mancosu ha iniziato una corsa pazza per tutto il campo e poi è arrivato da me e l’ho raggiunto: non ci siamo detti niente di particolare. Sicuramente è stata una gran cosa pareggiare una partita contro una grande squadra: dobbiamo continuare così. In generale, oggi siamo stati compatti, c’erano pochissimi spazi per l’Inter. Anche per questo loro hanno fatto fatica a fare le loro giocate. Dell’Orco, Lukaku marcato strettissimo? Per il loro modo di giocare, veniva spesso nella mia zona. E’ stata una cosa naturale, avevamo preparato una partita molto attenta in fase difensiva. Siamo stati bravi a comunicare e gli abbiamo lasciato meno spazio possibile. Per fortuna sono riuscito a non concedergli spazio».