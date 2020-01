Juventus-Parma: basta Ronaldo. 2-1 e Inter a -4, doppietta e poco altro

Juventus-Parma è appena terminata con il punteggio di 2-1. I bianconeri non hanno espresso il loro miglior calcio, ma alla fine hanno trovato i tre punti grazie alla vena realizzativa di Cristiano Ronaldo. Nel secondo tempo, cresce nettamente Dybala, ma Cornelius spaventa. L’Inter si allontana

VITTORIA E ALLUNGO – La Juventus non perde l’appuntamento con la vittoria nel posticipo di Serie A contro il Parma. Brutto primo tempo delle due squadre e in particolare dei bianconeri: partita lenta e sotto ritmo, con pochissime occasioni. Un guizzo di Cristiano Ronaldo (con deviazione) porta in vantaggio la capolista. Nella ripresa la partita si apre e aumentano le occasioni. Cornelius illude i suoi e pareggia al 55esimo, ma è ancora Ronaldo a firmare il 2-1 su assist di Dybala. Nonostante gli attacchi finali degli ospiti, Juventus-Parma non cambia: finisce 2-1. Kulusevski, prossimo giocatore dei torinesi e accostato a lungo all’Inter, tra i peggiori in campo. I bianconeri salgono a 51 punti in classifica, a +4 dall’Inter (solo pareggio contro il Lecce).