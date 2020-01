Ronaldo: “Pari Inter, ora vantaggio importante. Gol? Conta la Juventus”

Ronaldo ha sottolineato l’importanza della vittoria di questa sera contro il Parma per il percorso della Juventus in Serie A. L’attaccante portoghese è stato decisivo con una doppietta, ma i bianconeri hanno sofferto nei minuti finali. Aumenta il distacco dall’Inter. Ecco le parole dell’ex Real Madrid ai microfoni di SkySport

VITTORIA E DISTACCO – Cristiano Ronaldo è stato decisivo contro il Parma. Il portoghese sottolinea il peso dei tre punti: «Gol e vittoria importante? L’importante era vincere oggi. Sapevamo che la Lazio aveva vinto e l’Inter pareggiato, sapevamo che era importante per acquisire un vantaggio importante. La squadra ha giocato bene, partita molto difficile, Parma ha un’eccellente squadra. Sono contento di aver aiutato la Juventus con 2 gol, ma conta il club. Ultimi minuti di sofferenza? Il Parma ha avanzato e creato pericoli, eravamo un po’ nervosi nel finale. Loro hanno giocatori molto forti in area. L’importante è aver conquistato questi tre punti fondamentali per la classifica».