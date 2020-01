Mancosu: “Lecce-Inter, ricorderò questo gol per tutta la...

Mancosu: “Lecce-Inter, ricorderò questo gol per tutta la vita! Volevo…”

Condividi questo articolo

Mancosu ha parlato del pareggio contro l’Inter e dell’ottima prestazione del suo Lecce contro i nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista in zona mista (vedi quelle alla RAI) riportate dal profilo YouTube “U.S. Lecce Official Channel”

UN PUNTO ESALTANTE – Grande giornata per Marco Mancosu con la maglia del Lecce. Ecco le parole dopo il pareggio contro l’Inter: «Esultanza con le lacrime agli occhi? Era un periodo difficile, volevo riscattarmi. Questo gol all’Inter è qualcosa che ricorderò per tutta la vita. Spero mi aiuterà a costruire la salvezza attorno a questa rete. Oggi una grandissima prestazione, siamo stati squadra, come contro la Lazio, ma che avevamo perso a Firenze. Se riusciamo a giocare da squadra, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Ora ci riposiamo e ce la godiamo, poi da martedì penseremo al Verona. E’ un punto che ci dà veramente morale».