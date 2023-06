Darmian: «Consapevoli. Due aspetti per portare la vittoria a casa»

A margine della conferenza stampa di oggi in vista di Manchester City-Inter, Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, sottolineando gli aspetti necessari per provare a conquistare la Champions League.

CONSAPEVOLI – Queste le parole di Matteo Darmian in vista di Manchester City-Inter di domani: «Arriviamo in un buon momento mentale, siamo consapevoli che domani sarà difficile conto un avversario forte. Abbiamo fatto un percorso importante e dobbiamo essere consapevoli della nostra forza per cercare di metterli in difficoltà. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi, dobbiamo dimostrarlo anche se non sarà facile. Ogni aspetto sarà fondamentale, i dettagli fanno la differenza. Serve una gara attenta e tanta determinazione per portare la vittoria a casa».