Inter, allenamento ad alto ritmo: Mkhitaryan spinge

È da poco terminato l’allenamento dell’Inter allo stadio Ataturk di Istanbul, dove domani sera andrà in scena la finale di UEFA Champions League contro il Manchester City. Alto ritmo per i nerazzurri, con Henrikh Mkhitaryan che ha mostrato un buono stato di forma dopo l’infortunio.

ALTO RITMO – Torello, allunghi, partitelle e tiri dalla distanza in chiusura. Questo il programma dell’allenamento di rifinitura dell’Inter, appena conclusosi. Alto ritmo specialmente nel finale, con le partitelle in una sorta di torneo triangolare a campo ridotto. Con una regola d’oro: tocchi veloci e cambio delle squadre a ogni gol subito. Lo stesso Simone Inzaghi ha ripetuto a più riprese: «Veloci, veloci!» a sottolineare l’importanza della velocità per avere la meglio sul Manchester City. Da segnalare il lavoro anche di Henrikh Mkhitaryan, regolarmente in campo e pronto per insidiare Marcelo Brozovic per una maglia dal primo minuto.