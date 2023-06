LIVE – Guardiola, Dias e De Bruyne in conferenza alla vigilia di Manchester City-Inter

Guardiola, Ruben Dias e De Bruyne saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Manchester City-Inter. L’allenatore e i due giocatori risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 18.15. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Ruben Dias, qual è la tua sensazione alla vigilia di una partita del genere?

La aspettavo da tanto tempo. Quando arrivi a questo momento puoi sentire il valore della squadra, è un periodo speciale e devi dare il tuo massimo. Domani non sarà diverso, è una partita fondamentale e devi esprimerti al meglio per l’occasione. E noi dovremo farlo.

Ci sono differenze rispetto alla finale di due anni fa?

Tante, non solo i giocatori. La più grande battaglia che abbiamo è trovare equilibrio, in stagione spesso l’abbiamo trovato. Da quando sono qui ho sempre sentito di essere in una grande squadra, anche equilibrata. La differenza è quando arrivi alla fine, devi fare il massimo per ottenere il meglio. Poi ogni stagione il calcio cambia, noi dobbiamo ripartire ogni anno.

Il Brentford è l’unica squadra che in Premier League ha vinto due volte su due contro il Manchester City, gioca con due attaccanti. Rischia di essere la stessa cosa con l’Inter?

Ci sono tante partite in stagione, è difficile fare paragoni. Questa è solo un’altra partita per noi, ovviamente è speciale e faremo di tutto per essere pronti.

Il Manchester City si presenta da favorito, qual è il principale pericolo?

La cosa peggiore che possiamo fare è dimenticarci che siamo in una finale. Non ci sono favoriti in una finale, devi scendere in campo e iniziare a fare qualcosa.

18.21 Si parte con Ruben Dias.

18.00 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Pep Guardiola. Il tecnico presenterà Manchester City-Inter, partita in programma domani alle ore 21 italiana all’Ataturk Olimpiyat Stadyumu di Istanbul e valida per la finale di Champions League. Con lui ci saranno anche Kevin De Bruyne e Ruben Dias. Nell’attesa qui tutte le parole di Inzaghi, Calhanoglu, Darmian e Lautaro Martinez.