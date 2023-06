LIVE – Inzaghi e tre giocatori in conferenza alla vigilia di Manchester City-Inter

Inzaghi, Calhanoglu, Darmian e Lautaro Martinez saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Manchester City-Inter. L’allenatore e i tre giocatori risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 16.15. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Sei riuscito a spiegare ai compagni cosa sia Istanbul? Hai parlato con Gundogan?

C’è voluto parecchio tempo per arrivare qua, questa è una città di sedici milioni di abitanti e ho avuto modo di spiegare che città è Istanbul. Non ho avuto modo di parlare con Gundogan, è un giocatore che rispetto molto. Sarà una grande finale per entrambi, sarà una partita speciale. Lui gioca per un’altra maglia e io per la Turchia ma non importa, rispetto la sua decisione di giocare per la Germania. È comunque molto importante che ci siano due turchi in finale di Champions League.

Sarai il quinto giocatore turco in finale di Champions League, cosa significa?

Innanzitutto sono contento e orgoglioso di giocare questa finale nel mio Paese. Sono certo che il mio Paese e il mio popolo mi sosterrà, che tiferanno per me. Spero da giocatore turco di poter sollevare questa coppa e spero anche di segnare un gol, sappiamo che non sarà una partita facile e che il Manchester City è una squadra fortissima. Ma se ci mettiamo tutto il cuore possiamo farcela.

Pensi di poter segnare domani?

Perché no? Lo spero, siamo preparati bene. Speriamo di vincere, poi che segni io no non importa.

16.50 Finisce Lautaro Martinez, ora Calhanoglu.

Nel 2010 il finalizzatore era Milito, ora un altro argentino come Lautaro Martinez. È un segnale?

So quello che ha fatto Milito in questo club e in finale di Champions League. È un orgoglio per me che abbia potuto lasciare un segno in questo club, spero che domani possa riuscire a fare una grande partita, aiutare i miei compagni e ripetere quello che ha fatto Milito diventando un idolo di questa squadra.

Domani sera che partita farete?

Sicuramente la personalità non può mancare, quella è la prima cosa. Poi il cuore deve esserci sempre, quindi la voglia di vincere e alzare trofei. In questi anni abbiamo riportato trofei che a Milano mancavano da tanto tempo, domani possiamo farlo con un altro. Personalità, coraggio e petto in fuori.

Si dice che il Manchester City abbia l’ossessione di vincere, mentre per l’Inter sia un sogno. È vero?

Non lo so, ma abbiamo tanta voglia di portare la coppa a Milano. Speriamo di fare una bella partita, di portare a casa un risultato e tornare a Milano con la coppa. Poi fra ossessione è sogno è vero che è un sogno molto grande, anche molto difficile perché abbiamo fatto tanta fatica per essere qui. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa la coppa.

Lautaro Martinez, dopo i Mondiali ritieni di essere diventato uno dei leader del gruppo?

Questa partita significa tanto non solo per me ma per tutta la squadra. Era un obiettivo, abbiamo affrontato un girone all’inizio tosto dove abbiamo incontrato il Bayern Monaco e il Barcellona. Merito nostro di passare il turno, dopo abbiamo affrontato Porto, Benfica e Milan. Siamo arrivati in finale per merito nostro, per il lavoro che abbiamo fatto col mister e il suo staff. Io ho imparato tanto, cerco di imparare ogni giorno. Sento tanta responsabilità essendo da cinque anni all’Inter, ma tutti i compagni saranno pronti per questa partita molto importante.

Per un problema fisico non potrai giocare le amichevoli con l’Argentina, per domani sei al 100%?

La questione alla caviglia è già passata. È stata una stagione molto intensa, ho giocato con molto dolore ai Mondiali però mi sono curato e sto bene. Ho parlato con Scaloni, mi ha dato del riposo per la stagione che ho avuto e la finale che stiamo per affrontare. Farò riposare la caviglia, dopo tutte le partite e le medicazioni che ho fatto per giocare ai Mondiali.

Vincere anche la Champions League renderebbe quest’anno il migliore della tua vita?

Sì. Abbiamo ottenuto risultati importanti con l’Inter come la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, sei mesi fa ho potuto giocare e vincere in finale ai Mondiali. Ora ci tocca il Manchester City, sono contento del presente e della stagione che ho potuto fare. Speriamo di completarla nella maniera migliore.

Hai parlato con Julian Alvarez? Il Manchester City gioca tenendo molto palla.

Sappiamo che il Manchester City è una squadra molto difficile da affrontare per le qualità che ha, però siamo pronti a fare il nostro lavoro per ottenere un vantaggio. Abbiamo preparato bene la partita, nella maniera migliore, ora manca l’ultimo allenamento per limare i dettagli. Poi in campo dovremo mettere tutto quello che abbiamo preparato. Con Julian Alvarez non abbiamo parlato, l’ho invitato al matrimonio ma non è potuto venire.

Analogie e differenze con la finale dei Mondiali?

Sono le due finali più importanti che un giocatore può giocare. L’unica cosa che cambia è la maglia, le sensazioni sono le stesse: uniche, di arrivare fino in fondo. È merito del lavoro che abbiamo fatto tutto l’anno, in gruppo. Come ha detto Darmian è quello che conta, l’importante per ottenere obiettivi. Siamo all’ultimo passo e dobbiamo essere pronti per questa partita molto importante per tutto il popolo nerazzurro, la squadra e la tifoseria.

16.40 Finisce Darmian, ora Lautaro Martinez.

Quanto ti inorgoglisce il fatto che per metà quest’Inter è formata da giocatori italiani?

È bello avere tanti giocatori italiani, poi ce ne sono altri di varie nazionalità ma siamo un bel gruppo. Tutti stiamo bene insieme, c’è un grande gruppo e l’abbiamo dimostrato in questo percorso. Non solo quest’anno ma tutti questi anni.

Credi di poter raggiungere la Champions League, che l’Inter non vince da tredici anni?

L’ambizione è quella. Conosciamo le qualità del Manchester City, ma lo affronteremo con la consapevolezza che siamo una squadra forte e che abbiamo qualità per metterli in difficoltà.

Darmian, che tipo di gara avete preparato? Cosa assolutamente non dovete concedere al Manchester City?

Sappiamo tutti le qualità del Manchester City, però dovremo essere bravi durante la partita a fare le scelte giuste. Ci saranno momenti dove ci dovremo abbassare, momenti in cui dovremo andare a pressarli. Dobbiamo fare le scelte giuste, saranno determinanti.

Si è visto un bel clima, il piacere di essere in finale. Adesso che si è arrivati a Istanbul cresce l’ansia o la voglia?

Adesso ci sono tante emozioni, che ci portiamo dentro per una partita così importante. Veniamo da un buon finale di stagione, siamo in un buon momento dal punto di vista fisico e mentale e dovremo dimostrarlo domani dal 1′, scendendo in campo con la giusta determinazione.

Anche Lukaku e Mkhitaryan hanno giocato nel Manchester United.

Sicuramente sarà una partita speciale, oltre a essere una finale di Champions League. Io ho giocato nel Manchester United, sarà speciale: sicuramente faremo di tutto per noi, per la società, per lo staff e per i nostri tifosi per portare a casa questo trofeo tanto importante.

Domani riedizione di Italia-Inghilterra, come in finale agli Europei.

Noi, come fatto sempre, cercheremo di portare avanti le nostre idee a cui uniremo tanto cuore e tanto sacrificio, che sarà determinante nella partita di domani dove i dettagli faranno la differenza.

Tu hai giocato al Manchester United e li conosci, può essere un vantaggio?

Ho incontrato più volte il Manchester City, penso che conosciamo le qualità loro. Sono una grandissima squadra, gran collettivo e grandissime individualità. Dovremo fare la nostra partita per metterli in difficoltà.

16.34 Si comincia con Darmian, poi Lautaro Martinez e Calhanoglu prima di chiudere con Inzaghi.

16.18 Ancora alcuni minuti di attesa.

16.00 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Manchester City-Inter, partita in programma domani alle ore 21 italiana all’Ataturk Olimpiyat Stadyumu di Istanbul e valida per la finale di Champions League. Con lui ci saranno anche Hakan Calhanoglu, Matteo Darmian e Lautaro Martinez. Nell’attesa qui le ultime novità della formazione avversaria.