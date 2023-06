Calhanoglu: «Giocare in Turchia mi dà fiducia! Inter in finale con merito»

Giornate di interviste alla vigilia della finale di UEFA Champions League. Hakan Calhanoglu su Sportmediaset dopo la conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Manchester City.

CON MERITO – Hakan Calhanoglu è carico in vista della finale di Champions League: «Io l’idolo della città? Questa cosa mi dà fiducia, sono contento di essere qui nel mio paese. Spero che domani faremo una grande partita. Tutti dicono che loro sono i favoriti, a noi va bene. Guardiamo la nostra parte, non è un caso che siamo arrivati qui in finale. Abbiamo dominato anche tante partite in Champions League, scenderemo in campo senza paura. A me non piace parlare prima della gara, speriamo di fare un’altra intervista più bella dopo la partita (ride, ndr)».