Manchester City, lo stato di forma in vista dell’Inter: gran finale

Il Manchester City si prepara ad affrontare l’Inter, in vista della sfida di domani in programma alle ore 21.00 e valevole per la finale della UEFA Champions League. La squadra di Pep Guardiola arriva alla partita contro i nerazzurri con due trofei all’attivo e con un ottimo stato di forma, come mostrano le ultime cinque partite.

STATO DI FORMA – Il Manchester City non scherza. Una vera e propria corazzata costurita per vincere, quella guidata da Pep Guardiola. Dopo aver conquistato Premier League ed FA Cup, ora i citizens puntano al colpo grosso: ovvero quella UEFA Champions League tanto agognata. Per farlo, l’ultimo ostacolo sul cammino è l’Inter di Simone Inzaghi. Ma come arriva il Manchester City alla sfida? Gli ultimi cinque risultati del club di Guardiola possono trarre in inganno: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il motivo dei due risultati “negativi” è la vittoria già aritmetica del titolo in Inghilterra, che ha portato Haaland e i suoi a pareggiare 1-1 contro il Brighton e perdere 1-0 contro il Brentford. Nelle gare che contano, però, i citizens hanno vinto 4-0 con il Real Madrid (semifinale di ritorno della Champions League), 1-0 con il Chelsea e infine 2-1 contro il Manchester United nella finale di coppa nazionale. Ora tocca all’Inter frenare l’avanzata verso il Triplete (vedi articolo).