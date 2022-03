D’Ambrosio: «Ci sta mancando una cosa. Bisogna fare gioco più semplice»

Anche D’Ambrosio si è fermato a parlare al termine della partita. Il giocatore, in campo durante Inter-Fiorentina, si è espresso al canale ufficiale della società.

PECCATO – Danilo D’Ambrosio commenta Inter-Fiorentina su Inter TV: «Serve lavorare a testa bassa, pensare che quando troviamo un’occasione deve essere l’unica della partita. Contro la Juventus non servono ulteriori motivazioni, dobbiamo farci trovare pronti. Cos’è mancato? C’è venuto a mancare secondo me l’entusiasmo che ci ha contraddistinto per cinque-sei mesi di campionato. Eravamo più liberi di mente, a volte le cose semplici sono le più difficili. Facevamo un gioco più semplice ma più efficace, eravamo più compatti. Dobbiamo ritrovare quella serenità e gioia di giocare, senza mai tralasciare la concentrazione e l’agonismo».