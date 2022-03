VIDEO – Napoli-Udinese 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Udinese, anticipo della trentesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



DI RIMONTA – Napoli-Udinese 2-1 nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Il Napoli ribalta il risultato e resta in corsa per vincere il campionato. Eppure è l’Udinese a iniziare meglio, avendo una grande occasione con Beto che su cross da destra di testa manda alto. Alla seconda occasione i friulani fanno centro: al 22’ assist di Roberto Pereyra per Gerard Deulofeu che dal limite infila David Ospina alla sua destra. Il portiere colombiano si riscatta però su un colpo di testa di Pablo Marì destinato sotto l’incrocio, mentre dall’altra parte Lorenzo Insigne manda a lato di destro. Al 52′ il pareggio del Napoli: punizione di Mario Rui e Victor Osimhen, dimenticato dalla difesa dell’Udinese, di testa mette dentro. Punteggio ribaltato in undici minuti, con ancora Osimhen che al 63′ corregge in rete sul primo palo un cross basso di Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo poi esce per infortunio. Nel finale rosso a Pablo Marì, per un intervento giudicato troppo pericoloso (in maniera discutibile) su Piotr Zielinski.

Video con gli highlights di Napoli-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.