Gosens dopo Inter-Fiorentina: «L’unica opzione è lavorare ancora di più!»

Gosens ha giocato nella ripresa nel pareggio tra Inter e Fiorentina a San Siro (vedi articolo). L’esterno mancino non si dà per vinto e, sui propri social, indica la ricetta per uscire dalla crisi.

AVANTI – Robin Gosens è entrato negli ultimi minuti di Inter-Fiorentina, ma non c’è stato nulla da fare. Il match di San Siro è terminato con un deludente 1-1 e i nerazzurri vedono allontanarsi sempre di più il sogno di riconfermarsi campioni d’Italia dopo lo scudetto vinto nella scorsa stagione. Il laterale arrivato a Milano nel mercato di gennaio indica la strada per risalire la china: “L’unica opzione per tornare alle vittorie è lavorare ancora più duramente!”. Ad accompagnare queste parole, un’immagine della sfida contro i viola di Vincenzo Italiano. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Robin Gosens