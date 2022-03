Dumfries non si arrende: «Deluso ma continuiamo a crederci. Forza Inter!»

Dumfries ha realizzato il gol dell’1-1 nella sfida tra Inter e Fiorentina (vedi articolo). L’esterno olandese, sui propri social, ha commentato il match di San Siro.

SPERANZA – Denzel Dumfries è partito titolare sulla fascia destra e ha realizzato il gol del pareggio dell’Inter contro la Fiorentina con un imperioso stacco di testa su assist dalla sinistra di Ivan Perisic. Purtroppo i nerazzurri non sono poi riusciti a ribaltare il punteggio e a ottenere i tanto sperati tre punti, ma l’esterno olandese non molla: “Felice di aver segnato davanti ai nostri tifosi ma deluso dal risultato. Continuiamo a crederci. Forza Inter!”. Le immagini del gol e della successiva esultanza fanno compagnia al commento sulla sfida di San Siro contro i viola. Ora la squadra di Simone Inzaghi non ha più bonus da giocarsi in questo concitato finale di stagione. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Happy to score in front of our fans but disappointed with the result. We keep believing. Forza Inter! ⚫🔵 pic.twitter.com/FDIf7WmObe

— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) March 19, 2022