Inzaghi: «Paghiamo ogni minimo episodio. Cambio modulo? Serve vittoria»

Conferenza per Inzaghi al termine di Inter-Fiorentina. Ecco come il tecnico ha risposto alle domande poste dai giornalisti presenti nella sala stampa del Meazza, dopo l’anticipo di oggi in Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Fiorentina.

Sentite troppo la pressione?

Probabilmente sì, non stiamo facendo quello che volevamo. Nel secondo tempo meglio, nel primo tempo no. Abbiamo creato tante situazioni e dovevamo crearle meglio.

Mai pensato di cambiare modulo?

Calhanoglu si alzava, in fase di possesso eravamo con lui più alto di Barella e Vidal. Indipendentemente dal modulo serve la vittoria, probabilmente l’ultima palla di Sanchez che Castrovilli prende senza accorgersene sarebbe stata altro. Obiettivamente, rispetto a dicembre e gennaio, siamo in un momento di involuzione. Toccherà a me e ai miei collaboratori fare meglio dopo la sosta.

Che sensazioni ci sono per Brozovic contro la Juventus. Inzaghi vede frenesia nella squadra?

Io penso che chiaramente un po’ di frenesia c’è. Abbiamo rallentato, dobbiamo fare di più perché le nostre competitor stanno viaggiando a ritmi elevati. Sappiamo che mancano nove partite, speriamo di recuperare più giocatori possibili perché ci sarà la Juventus e altre gare importanti.

Crede allo scudetto?

Assolutamente sì. Siamo in ritardo però abbiamo una partita in meno, paghiamo più del dovuto ogni minimo episodio ma non credo a fortuna e sfortuna. Dobbiamo essere più bravi a indirizzarli.