Inzaghi: «Sogno scudetto vivo? Sì. Ma stiamo rallentando troppo»

Inzaghi ha parlato a Inter TV nel post partita dell’anticipo della trentesima giornata di Serie A contro la Fiorentina. L’allenatore ha dato la sua versione sull’andamento dell’incontro.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi analizza Inter-Fiorentina: «Purtroppo siamo in un momento negativo. Abbiamo fatto poco nelle ultime partite e poco nel primo tempo, poi nel secondo molto meglio creando tante situazioni. Abbiamo rischiato solo nella ripartenza finale dove eravamo sbilanciati, ma è normale che dobbiamo fare di più e tornare alla vittoria. Stiamo rallentando troppo e le nostre competitor stanno correndo. Sogno scudetto vivo? Senz’altro, sappiamo cosa abbiamo fatto fino a oggi. È normale che siamo in ritardo ma dobbiamo lavorare ancora di più: mancano risultati e prestazioni. La sosta? Avremo tredici giocatori in nazionale e alla ripresa avremo una partita molto importante. Fatto un buon secondo tempo, il primo no: dobbiamo ritrovare vittorie ed entusiasmo».