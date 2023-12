Cioffi: «Abbiamo piano gara definito. Servirà tanto cuore»

Udinese in campo fra poco a San Siro contro l’Inter. Il tecnico dei friulani Cioffi ha parlato così nel pre-partita di Sky Sport

CUORE – Queste le parole di Cioffi: «Inter? Abbiamo un piano gara ben definito. Questo piano gara dura 3 minuti contro questa Inter. Ci vuole tanto coraggio per sopperire all’errore che è inevitabile per la qualità dell’avversario in fase difensiva. In fase di possesso dobbiamo avere il coraggio di provare di far male all’Inter. Schemi sì ma tanto cuore. Lucca? Lorenzo sta facendo molto bene, ha impattato sulla squadra quando è entrato e nel gruppo dando convinzione. Ha dato una risposta, la sua continuità sarà l’elemento discriminante. Crediamo tantissimo in lui»