Cioffi: «Con l’Inter ci vorrà coraggio, schemi sì ma tanto cuore!»

Cioffi ha parlato prima di Inter-Udinese. Il tecnico dei friulani parla di coraggio e cuore nell’affrontare la squadra di Simone Inzaghi.

CUORE − Oltre a Lorenzo Lucca, anche Gabriele Cioffi ha parlato ai canali dell’Udinese prima della partita contro l’Inter: «Abbiamo un piano gara ben definito, ma contro questa Inter durerà tre minuti. Ci vorrà coraggio nella fase difensiva per sopperire agli errori inevitabili a cui ci costringeranno. In fase di possesso dobbiamo proporre e fare ciò che abbiamo provato in allenamento per far male all’Inter. In sostanza: schemi sì, ma tanto cuore».