Calvo: «Proveremo a vincere in trasferta! Sentenza, no sensazioni»

Francesco Calvo si è espresso ai microfoni di Dazn prima di Inter-Juventus. Il dirigente bianconero determinato sul Derby d’Italia e spiega la sentenza

CAMPO E ED EXTRA − Calvo ha parlato prima del fischio d’inizio: «È una coincidenza che non abbiamo vinto mai in trasferta, questa sera ci proveremo. Siamo concentrati e determinati. Sentenza? Ad oggi non abbiamo sensazioni, il 19 avremo certezze. Il giorno dopo abbiamo una gara importante in Europa League, ma terremo una squadra concentrata indipendentemente dall’esito della sentenza. Siamo molto felici che Angel si stia esprimendo al meglio. Sta bene e sta rendendo per come lo conosciamo. Futuro? Ha avuto parole d’affetto per la Juventus, significa che nonostante una stagione travagliata come questa ha voglia di stare qui. C’è un grande lavoro dietro iniziato 5 anni fa con la Next Gen, oggi giocheremo con 3 giocatori nati nel 2000. Grande orgoglio per la Juventus e il calcio italiano. Rabiot? Non lo conosciamo solo oggi, è un giocatore molto forte che si trova bene alla Juventus. Stiamo ragionando insieme sul suo futuro, reciprocamente c’è grande stima. Aspettiamo il verdetto del collegio di garanzia per definire le nostre linee di mercato».