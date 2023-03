Suazo: «Inter, approfittare di cosa concede la Juventus!»

Suazo è presente al Meazza per Inter-Juventus, il big match che chiude la ventisettesima giornata di Serie A. A pochi minuti dal derby d’Italia l’ex attaccante ha parlato di cosa servirà stasera.

BATTERLI! – David Suazo segnala cosa servirà stasera in Inter-Juventus: «Partita importante, ogni volta che queste due squadre si affrontano lo fanno per qualcosa, che sia la rivalità o la classifica o altro. Cosa mi aspetto dalla Juventus? Massimiliano Allegri è un grande stratega e lo abbiamo visto nelle ultime partite. Penso che vorranno fare loro la partita perché hanno bisogno di punti, l’Inter potrebbe approfittare di qualche opportunità in più se loro dovessero sbilanciarsi».