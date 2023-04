Calvo: «Esclusione coppe? No sentenze scritte! La finale, si può»

Calvo è stato intercettato dai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le sue parole in vista dell’imminente derby d’Italia

BILANCIO − Calvo temporeggia : «Stagione lunga e complicata, siamo nei primi quattro in campionato e in corsa su due trofei. Bilancio a fine stagione. Esclusione coppe? La premessa è che sul tema non abbiamo nessuna novità. Si tratta di indiscrezioni e non di sentenze già scritte. Futuro rosa? La partita non è decisiva in ottica mercato, abbiamo una squadra che stasera può vincere. La programmazione si fa negli uffici senza pressioni, siamo concentrati su questa stagione. Come lavorare? La Juventus come società ha una solidità tale che ci permette di programmare prima che finisca la stagione».