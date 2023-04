Curva Nord in protesta per Inter-Juventus! La situazione al Meazza

A pochi minuti da Inter-Juventus spunta una protesta della Curva Nord. Al Meazza, come raccolto da Inter-News.it, situazione in evoluzione con motivazioni ancora da chiarire.

IL GIALLO – Pochi minuti fa, dalla Curva Nord, sono stati tolti gli striscioni e tutti i preparativi per la coreografia di Inter-Juventus. Come filtra dal Meazza, risulta esserci una protesta da parte del tifo organizzato in occasione delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Da quanto raccolto dalla nostra redazione, si parla di sciopero del tifo da parte della Curva Nord per il caro biglietti in vista del derby di Champions League e la mancata prelazione per quello di andata (formalmente in trasferta). Nel frattempo è iniziato il riscaldamento delle due squadre, con l’impianto di San Siro che si sta riempiendo e sono previsti oltre settantamila spettatori. Qui le formazioni di Inter-Juventus.