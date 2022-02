Calhanoglu: «Liverpool? Dobbiamo stare attenti, ma con il nostro gioco»

Anche Calhanoglu ha parlato con Inter TV prima del match contro il Liverpool. Ecco come il giocatore turco si è espresso sull’andata degli ottavi di finale.

GRANDE SFIDA – Hakan Calhanoglu presenta Inter-Liverpool: «Abbiamo meritato questa partita. Ho già perso gli ottavi col Bayer Leverkusen, spero di passarli stavolta. Aspetto questa partita per arrivare in finale: è un sogno, veramente. La Champions League sarà sempre un altro livello per giocare, poi ora vediamo con i nostri tifosi. So che anche loro sono carichi, saranno il dodicesimo uomo. Il Liverpool? Dobbiamo stare attenti quando perdiamo palla, hanno giocatori forti davanti. Dobbiamo fare il nostro gioco da dietro come fatto sempre: sanno che noi giochiamo bene a calcio. Se troviamo l’occasione dobbiamo fare subito gol. Spero di continuare così, voglio dare il massimo per i miei compagni e la squadra. Non è importante chi faccia gol o assist: queste cose arrivano sempre da sole. L’importante è avere la mentalità giusta in campo e il cuore».