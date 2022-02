Conte: «Parallelismo Inter-Tottenham? No, due visioni diverse. Mercato…»

Antonio Conte, nell’anteprima dell’intervista integrale rilasciata a Sky Sport (domani quella per intero), ha risposto così alla domanda sul parallelismo tra Inter e Tottenham. Per Conte non ci sono dubbi

VISIONI DIFFERENTI − Conte sui paragoni tra Inter e Tottenham: «Parallelismo Inter-Tottenham? Difficile fare paragoni. Quando prendi il lavoro di una squadra che non vince da tanto tempo capisci che c’è malessere e si vuole vincere qualcosa. Al Tottenham a gennaio sono andati via 4 giocatori e ne sono arrivati due. Bentancur e Kulusevski ideali per gli Spurs, giocatori che devono crescere. La visione del club è quella di comprare giocatori che devono crescere e non giocatori già pronti. Ovviamente se vuoi vincere è giusto portare giocatori d’esperienza ma l’esperienza del club è questa. Differenza dunque di visione tra i due club».