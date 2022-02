Milito: «Liverpool ha giocatori di livello, ma l’Inter ha le armi giuste!»

Diego Milito, oggi nelle vesti di opinionista nel pre-partita di Inter-Liverpool su Prime Video ha detto la sua riguardo la partita, ma anche Lautaro Martinez (oggi titolare).

LA PARTITA – Diego Milito prima di Inter-Liverpool ha parlato degli inglesi: «Il Liverpool ha giocatori di livello straordinario però credo che l’Inter ha le armi giuste per poter far male. Klopp a me piace, non lo conosco personalmente però è una grandissima persona. In Inghilterra il calcio si vive in maniera diversa, lui si gode questo momento. Mi piace come persona. La chiave della partita sarà proprio sugli esterni, molte volte il Liverpool si scopre e l’Inter potrà colpire».

ARGENTINI – Milito parla nello specifico di Lautaro Martinez, che ha visto crescere al Racing in Argentina: «Io come un fratello maggio per Lautaro? Sì, ho avuto la fortuna di vederlo crescere al Racing. Io il miglior destro nella storia dell’Inter? Lo ringrazio per i complimenti, anche lui è un giocatore forte, è giovane e può ancora fare meglio».

IL PUBBLICO – Milito parla dell’importanza dei tifosi dell’Inter in questo tipo di partite: «I tifosi sono fondamentali, ricordo particolarmente due partite: quella con il Chelsea e quella con il Barcellona. I tifosi sono stati straordinari, ci hanno caricato e hanno spinto a vincere questa partita molto difficili».