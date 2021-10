Inzaghi: «Partita difficile, lo sapevamo. Abbiamo avuto pazienza»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Inter-Udinese 2-0, lunch match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A disputato oggi allo stadio Giuseppe Meazza.

PARTITA NON FACILE – Inzaghi analizza la partita: «Abbiamo preparato bene una gara che sapevamo non era semplice. L’Udinese è molto organizzata con lo stesso allenatore da tempo. Sapevamo di dover avere pazienza e che una volta sbloccata sarebbe stata più semplice».

PAZIENZA – Inzaghi sostiene che sia stata premiata la pazienza dell’Inter: «Nel primo tempo probabilmente potevamo muovere più velocemente la palla. Non era semplice avevano un bel blocco basso. Sapevamo che sarebbe stata una partita così ma abbiamo avuto occasioni importanti. Sapevamo che era lunga e col passare dei minuti avremmo potuto trovare più spazio e così è stato».

I CAMBI – Inzaghi parla dei cambi: «Sono molto decisivi i cambi, adesso coi cinque cambi diventano più importanti di chi gioca dall’inizio. Io ho la fortuna di averli tutti a disposizione e riesco a ruotare ed è una grandissima risorsa. Giocando così tanto è difficile recuperare le energie fisiche e mentali».

CORREA IN CRESCITA – Inzaghi parla di Correa, decisivo con la sua doppietta: «E’ un giocatore che conosco, di grandissima qualità e quando sta bene può fare tante giornate come oggi. Sta lavorando. In questo momento stanno tutti benissimo e di volta in volta dovrò scegliere chi mandare in campo».

BARELLA – Inzaghi parla di Barella: «In questo momento posso parlare solo di Nicolò. Un giocatore di qualità e quantità, sta dando seguito alle ultime annate. E’ campione d’Europa e scudettato. Deve continuare così, giornalmente. E’ un trascinatore, sente addosso la maglia dell’Inter e questo è un valore aggiunto per noi».