Inzaghi: «Vinta gara meritatamente. Non volevo togliere Correa»

Simone Inzaghi, intervenuto nel post Inter-Udinese su Sky Sport, ha parlato della vittoria dei nerazzurri contro i friulani per 2-0 grazie alla doppietta di Correa

PARTITA − Inzaghi ha parlato della gara e di Correa: «Penso che non era una gara semplice, Udinese squadra fisica che ha impensierito un po’ tutti. Abbiamo vinto una partita meritatamente con l’aiuto di tutti, due vittorie consecutive senza prendere gol. Dobbiamo continuare così. Non volevo togliere Joaquin Correa, nel primo tempo si è aperto, ha attaccato la profondità. Giocatore che conosco, molto forte come tutti gli altri attaccanti che ho. Fortunato di averli tutti a disposizione».

EPISODI − Il pensiero di Inzaghi su alcune gare: «A volte le gare sono frutto di episodi, con la Juventus c’è stato quel rigore poi ne abbiamo sbagliato uno noi con l’Atalanta. Abbiamo perso qualche punto ma adesso guardiamo avanti. Pensiamo alla partita contro lo Sheriff in un campo difficilissimo».

MILAN E NAPOLI − Inzaghi sulle prossime partite di campionato: «Sono due partite importantissime, prima di queste due abbiamo una partita altrettanto importante o più importante. Con 11 partite e 24 punti, potevamo avere qualcosa in più, sappiamo di avere due squadre che hanno fatto il record di punti in Serie A e sarà uno stimolo in più».

EQUILIBRIO − Le parole di Inzaghi sulla fase difensiva: «Abbiamo rischiato quasi nulla come ad Empoli, abbiamo difensori molto forti ma penso che dipenda da tutte la squadra. Dobbiamo crescere nell’equilibrio e abbiamo molte possibilità per farlo».

TRASFERTA − Inzaghi ha risposto così alla domanda sullo Sheriff: «A livello logistico non semplice con squadra che ha battuto Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Crea difficoltà, ce li ha creati a San Siro dove li abbiamo battuti. Dobbiamo essere bravi a vincere la partita anche lì perché siamo l’Inter».

RINNOVI − Infine, Inzaghi ha parlato dei prolungamenti di contratto: «Fortuna che ho una società forte alle spalle che mi aiuta in tutto. Rinnovo Lautaro Martinez importantissimo, adesso aspettiamo rinnovi di Barella e Brozovic. Marotta e Baccin mi aiutano sempre, siamo tutti uniti e andiamo tutti in unica direzione»