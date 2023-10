Bisseck: «Inter, mi sono sentito subito a casa! Gruppo ottimo»

Yann Bisseck si è raccontato ai canali di Inter TV. Il difensore è uno dei protagonisti della rubrica “New Brothers”. Le sue parole sui suoi inizi e non solo

LE ORIGINI – Bisseck racconta i suoi inizi col mondo del calcio: «A che età ho iniziato a giocare a calcio? A dire il vero non mi ricordo, ma imiei genitori dicono che avevo 3 o 4 anni. Ero molto piccolo quando ho iniziato a giocare a calcio e la passione mi è rimasta col tempo. Poi, nel 2006, il Mondiale si è giocato in Germania, dove sono cresciuto ed è stato un evento straordinario. Ho assistito a un paio di partite nello stadio della mia città, Colonia, ed è stato qualcosa di straordinario per un bambino come me all’epoca. La prima partita che ho disputato è stata una partita di allenamento quando ero piccolo. I miei genitori hanno detto che ero così confuso che ho iniziato a fare degli autogol. È una storia divertente. Idolo? Henry, era un calciatore straordinario. Primo campo? Non era in buone condizioni. Non c’erano erba, c’erano solo pietre, ma sono queste esperienze che ti rendono forte. Primo ruolo? Come tutti i bambini ho iniziato da attaccante. Poi , col tempo, diventando più alto gli allenatori mi hanno spostato in difesa. Primo regalo? Le mie prime scarpe da calcio, le Nike Tiempo. Le scarpe che indossava Henry».

CARATTERISTICHE – Continua il racconto di Bisseck: «Individuare punti deboli avversario? Lo si fa prima della partita. Lo staff tecnico e i match analyst cercano di spiegare i punti deboli del tuo avversario, ma durante la partita la maggior parte dei giocatori segue l’istinto. Conosciamo i giocatori avversari, ma alla fine conta chi ha la meglio in quel momento, devi cercare di vincere i duelli diretti. Mie caratteristiche? Sono un difensore moderno, mi piace avere la palla fra i piedi e giocarla. Mi piace segnare. Ma mi piace ovviamente anche difendere. A volte un bell’intervento in scivolata in area è meglio che segnare un gol. Spogliatoio? Molto importante. Passi molto tempo con i compagni, per cui se l’atmosfera è buona ti diverti di più. Qundi per me è importante conoscere i ragazzi ma ho capito subito che questo è un ottimo gruppo. Qui mi sono sentito subito a casa, a volte è difficile per i nuovi giocatori, che sono un po’ timidi, non sai se piaci agli altri. Tutti mi hanno accolto bene, è stato facile ambientarmi. Talento o determinazione? Conta di più la determinazione».