Pavard: «Inter, tifosi meravigliosi! ‘Benji l’interista’? Vi racconto»

Benjamin Pavard è il protagonista della nuova puntata del format di Inter TV “New Brothers”. Il difensore francese ha raccontato il suo arrivo all’Inter e non solo

INIZI – Benjamin Pavard, arrivato all’Inter nel corso di questa estate, racconta come è nato il tormentone “Benji l’interista”. Il difensore parla anche dei suoi inizi di carriera: «Ne avevo parlato con alcuni amici. Adoro la musica italiana, ho ascoltato la canzone di Gigi D’Agostino “Gigi l’amoroso”. e mi sono sentito interista era da tanto che volevo esserlo. Sono contento di far parte del club, che ha dei tifosi meravigliosi. Speriamo di fare belle cose insieme. Inizi col calcio? Sin da piccolo! Mia madre giocava a baske e io giocavo con lei ma con i piedi. E così, da subito, mi hanno iscritto ad un club. insieme a mio papà che era il mio allenatore. Ho iniziato a 4 o 5 anni. Se non fossi calciatore che farei? Il barbiere (ride, ndr). Non saprei davvero, ma mi sono sempre piaciuti i capelli. Prima avevo molti ricci. Non lo so, non ci ho pensato. Forse sì, il barbiere. Altri sport? Seguo e mi piace molto il tennis. Primo ruolo? Attaccante. Ero il numero 9 come Inzaghi. Idoli? Soprattutto Sergio Ramos, anche se quando ero piccolo all’Inter giocavano Zanetti, Cambiasso, Samuel, erano tanti. Anche con Ronaldo, davvero una squadra fantastica. Un tempo da piccolo li guardavo, oppure li sceglievo alla Playstation».

DIFFICILE – Pavard racconta il momento più difficile della sua carriera: «La mia prima partita da pro con il Lille. Il mio percorso da calciatore non sempre è stato facile. Ci sono stati momenti difficili ma mi sono sempre rialzato con il sostegno della famiglia, dei miei genitori e delle persone che per me sono ancora importanti. Li ho già ringraziati, è grazie a loro che sono oggi qui a giocare nell’Inter. Come ho superato quei momenti? Dobbiamo lavorare sempre di più e mai dubitare di noi stessi, anche se può sembrare non facile a volte. Ci saranno sempre alti e bassi, dobbiamo sempre contare su noi stessi e continuare a lavorare tutti i giorni nel bene e nel male. Insegnamento più importante? Credo mio padre, mi ha donato il suo pensiero, quello che ho tutt’oggi e non mi dimenticherò mai. Ho la sua mentalità, nel calcio di alto livello è fondamentale».

MONDIALE – Pavard parla del Mondiale del 2018 vinto dalla Francia: «Nessuno pensava che avrei giocato un Mondiale, neanche io. E’ successo tuttomolto in fretta, all’inizio pensavo che non avrei giocato una partita, magari la terza se ci fossimo qualificati prima. E invece ho avuto l’opportunità di giocare titolare ed ho segnato all’Argentina un gol fantastico vincendo la Coppa del Mondo, il sogno dell’infanzia».