Behrami: «Barella con Lukaku ha sbagliato, dovrebbe aiutarlo»

Valon Behrami ha parlato nel pre partita di Inter-Udinese, tornando anche alla lite tra Lukaku e Barella in Sampdoria-Inter.

SBAGLIATO – Secondo Valon Behrami, Niccolò Barella ha sbagliato con Romelu Lukaku: «Secondo me l’amicizia la dimostri sia in campo che fuori. La lite tra Barella e Lukaku a me non è piaciuta. Sa che Lukaku sta attraversando un momento di difficoltà. Dovrebbe aiutarlo, non fare cosiì. Non riesco a sopportare questa cosa. Handanovic? Non mi piace particolarmente il cambio in porta. Anche perché è un ruolo in cui non ci si stanca più di tanto. Mi sembra un po’ un contentino per Handanovic. Penso però che una grande squadra abbia bisogno di questa cosa. Ognuno deve sapere che il suo ruolo è sempre in bilico. Ogni partita è un’occasione per guadagnare spazio».