Andreazzoli: «Inter brava e fortunata! Ho fatto i complimenti ai ragazzi»

Andreazzoli ha commentato Empoli-Inter, gara finita 0-1 con gol di Dimarco. Le sue parole in conferenza stampa

Soddisfatto della prestazione? Come ha visto l’attacco?

In generale sono estremamente soddisfatto da quello che ha fatto la squadra. Come reazione, come volontà, come risposta alla richiesta fatta a loro di disputare una gara contro cotanti avversari. Siamo contenti, abbiamo fatto la gara che volevamo fare. Di imposizione e di sacrificio fino al 95, che è quello che è successo. Potevamo essere fortunati. Loro sono stati e bravi e fortunati, perché poi dopo ci vuole bravura a fare un gol del genere ma anche fortuna che vada 10 cm oltre la mano del portiere. Non abbiamo mollato, ci siamo smarriti per una decina di minuti. La squadra è stata brava, ha reagito. Alla fine nello spogliatoio ho fatto sinceri e sentiti complimenti. Avevo poche perplessità, gli occhi dicono la verità. Lì dentro ci sono persone per bene che hanno occhi che mi piacciono. Trio d’attacco? Avevo curiosità su Shpendi, che conoscevo parzialmente. E stato bravo a fare quello che gli chiedevo, estremamente disponibile al sacrificio, io chiedevo più posizione. Non mi sono fatto capire. Però ha fatto quello che mi aspettavo. Gli altri due pure, nei confronti di un reparto che è granitico

Al di là del risultato, quanto ha visto di Andreazzoli in campo? Non lo so, è una valutazione che non devo fare io. Io ci ho messo del mio durante la settimana, per fare un lavoro completo ma non lo è. Abbiamo cercato di fare il più possibile, cercando di sbagliare il meno possibile. Abbiamo dato tutto quello che avevamo scegliendo le situazioni in cui intervenire. Empoli, col passare dei minuti ha mostrato coraggio. È quello che chiedevo e cercavo di far comprendere a loro. Se non fai questo contro l’Inter diventa difficile. Lì ci vuole anche tempo, quel confronto che viene minuto dopo minuto che ti fa rendere conto che il diavolo forse non ha le corna lunghe come pensavi. E questo se lo avete visto mi fa piacere perché l’ho visto anche io. Il reparto difensivo ha tenuto botta Abbiamo tenuto botta, ha detto bene. L’Inter ha grandissimi giocatori, la squadra ha tenuto e abbiamo preso gol solo su una seconda palla da un calcio da fermo. Ci siamo difesi bene, siamo a parlare di gente importante e il confronto è stato buono