Marin: «Create difficoltà all’Inter! Dimarco, gol straordinario»

L’Empoli esce sconfitto dal match contro l’Inter che si impone per 0-1 al Castellani. Razvan Marin, nella conferenza post-partita, ha commentato così la gara

DIFFICOLTA’ – Le parole di Marin: «Il Mister in questa settimana ha provato a portare un po’ di positività. Venivamo da una sconfitta brutta. Oggi volevamo creare difficoltà all’Inter, secondo me ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una bella prestazione, ma non è bastato. Vogliamo i tre punti mercoledì. Noi abbiamo fatto una partita da squadra, ci siamo impegnati tanto, abbiamo lavorato per non prendere gol ma non ci siamo riusciti oggi perché Dimarco ha fatto un gol straordinario»