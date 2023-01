Acerbi: «Inter, questo un punto di partenza! Non restano passi falsi»

Acerbi è il primo giocatore che parla a Inter TV dopo Inter-Napoli, il posticipo che ha accorciato le distanze in classifica in Serie A. Queste le considerazioni del difensore al canale tematico ufficiale della società.

TESTO – Francesco Acerbi è fiducioso dopo Inter-Napoli: «Questo è un punto di partenza, perché noi veramente possiamo fare un filotto. A noi non rimangono passi falsi, non dipende soltanto da noi ma ci crediamo. Le occasioni? Io vado in avanti, a volte dovrei non farlo e riposarmi un po’ di più (ride, ndr). Ma non è importante, quello che contava era vincere».