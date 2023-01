Acerbi: «Gara fondamentale. Asticella sempre alta, anche con le piccole»

Francesco Acerbi ha parlato al termine di Inter-Napoli ai microfoni di Sky Sport. Il difensore nerazzurro parla di concentrazione e attenzione

CONTINUITÀ − Acerbi nel post Napoli: «Siamo stati molto bravi, sapevamo che era una partita da dentro o fuori. Abbiamo fatto un’ottima partita sotto il punto di vista dell’attenzione e dell’aggressività. Coperto bene il Napoli, alla fine vittoria meritata. Scudetto? Ci crediamo, poi dipende da noi. Se col Monza non vinci, questa partita col Napoli diventa inutile. Bisogna dare continuità, passo avanti per autostima».

FILOTTO − Acerbi chiama al sacrificio: «Abbiamo giocatori che possono fare la differenza, ma nel calcio le qualità vengono dopo. Se non hai il gruppo e non sei squadra, alla fine perdi punti. Noi abbiamo le qualità per fare filotto, ma dipenderà da noi. Bisogna essere umili, difendere e attaccare tutti insieme».

ASTICELLA ALTA − Acerbi continua sull’attenzione: «La voglia e la determinazione in queste partite vengono da sé, c’è poco da preparare in termini di aggressività e concentrazione. Il bello viene con le squadre meno blasonate, bisogna essere continui con tutte. Le grandi squadre sono così».