Inzaghi: «Impresa Inter contro il Napoli! Dzeko ci aiuta tantissimo»

Simone Inzaghi dopo Inter-Napoli terminata sul punteggio di 1-0 che vale la prima vittoria del 2023 per i nerazzurri, su DAZN ha elogiato il lavoro della sua squadra, sottolineando le prestazioni dei singoli come Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu.

L’ANALISI – Inzaghi dopo Inter-Napoli su DAZN ha analizzato così la partita vinta 1-0: «Edin Dzeko sta facendo benissimo, è un anno e mezzo che siamo insieme qui all’Inter. È un giocatore di tecnica e forza, ci sta aiutando tantissimo in questa rincorsa. Siamo in una buona striscia, ma dobbiamo continuare. Aver battuto il Napoli che era l’unica imbattuta in Europa è un iniezione di fiducia. È stato un piacere vedere i miei giocatori in campo che si aiutavano a vicenda. C’era tanta curiosità per questa partita, ma ero sereno perché dal 2 dicembre si allenavano nel migliore dei modi. Sono stati novantacinque minuti di grande attenzione, potevamo segnare prima però tra imprecisione e Meret non siamo riusciti. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, è stata un’impresa! Batterli ci deve dare grandissima fiducia per il futuro. Nelle ultime dieci sconfitte abbiamo vinto nove partite e una sconfitta contro la Juventus. La strada sarà lunga, dobbiamo continuare partita dopo partita non guardando gli altri, cercando di recuperare tutti i giocatori. Manca Marcelo Brozovic all’appello e spero possa tornare anche lui perché giocare ogni due giorni e mezzo sarà complicato. Scudetto riaperto? Mancano ancora tantissime partite».

DAVANTI LA REGIA – Inzaghi risponde a una domanda legata al centrocampista turco, anche oggi sostituto di Marcelo Brozovic: «In una serata così è difficile parlare dei singoli, penso anche ai subentrati. Calhanoglu sta avendo un percorso sempre più positivo. Quest’anno siamo in emergenza in quel ruolo, lo stiamo allenando e lo sta facendo nel migliore dei modi. È stato molto bravo».