Acerbi: «All’Inter non per fare il tappabuchi! Sempre a disposizione»

Acerbi, che ieri ha esordito con l’Inter da titolare in UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen, dopo la partita su SportMediaset ha parlato del suo impiego.

NO TAPPABUCHI – Francesco Acerbi parla così del suo impiego anche in ottica futura: «Io voglio giocare! Non sono qui per fare tappabuchi, poi magari sarà così. Io mi metto sempre a disposizione. Mi hanno accolto benissimo i compagni, come se fossi da tempo qui. Sono stati spettacolari».