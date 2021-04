Inter-Verona, Juric sceglie Lasagna: Dimarco presente con un dubbio – Sky

Inter-Verona si giocherà domani alle ore 15.00. Così come Conte (vedi articolo), anche Juric ha ormai scelto l’undici titolare, con un dubbio legato a Dimarco (QUI la conferenza del tecnico gialloblù). Di seguito quanto rilanciato da “Sky Sport”

UN SOLO DUBBIO – Per Inter-Verona, Ivan Juric dovrà rinunciare a Sturaro, squalificato. Rientra Ceccherini, anche se probabilmente non dal 1′. Le scelte a centrocampo sono praticamente obbligate con Tameze, Ilic, Lazovic e Faraoni. Dubbio sul ruolo di Dimarco, che giocherà o al posto di Ceccherini oppure avanzato al posto di Lazovic. In attacco nessun dubbio su Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna.