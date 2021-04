Inter-Verona, Conte con l’undici migliore: possibile un solo cambio – Sky

Inter-Verona è la sfida in programma domani alle ore 15.00, sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Paventi – intervenuto ne corso di “Super Weekend”, in onda su “Sky Sport 24” -,

MIGLIORI – Inter-Verona si giocherà domani alle ore 15.00 a San Siro. Secondo Andrea Paventi, Antonio Conte non ha grandi dubbi: «Domani Conte manderà in campo l’Inter migliore, non ci aspettiamo grandi cambi. Avendoli tutti a disposizione, Conte non farà cambi enormi. Al massimo un solo cambio, ma per il resto sarà la formazione tipo».

OPZIONI – Dunque l’Inter, per dieci undicesimi, sarà la stessa di sempre contro il Verona. Qualora dovesse esserci un cambio, le opzioni sono in particolare due: Stefano Sensi al posto di Christian Eriksen oppure Alexis Sanchez al posto di Lautaro Martinez. Sulla corsia sinistra invece Ivan Perisic non dovrebbe rischiare nulla e sarà lui il titolare.