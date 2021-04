Boquete: «Volevo il gol, arrivato in una partita importante»

Veronica Boquete, centrocampista del Milan femminile protagonista oggi con una doppietta nel 4-2 di Coppa Italia contro l’Inter (qui) che ha mandato in finale le rossonere, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”.

VOLEVO IL GOL – Boquete, che ha segnato i suoi primi gol con la maglia del Milan, non ha nascosto la sua soddisfazione per il risultato di oggi e pensa già alla finale di Coppa Italia ammettendo di preferire la sfida contro la Juventus: «Volevo sempre fare il gol, non arrivava, ed è arrivato in una partita importante. Mi aspetto di continuare così facendo gol anche in finale. Personalmente in finale voglio la Juventus, giocare contro le più forti d’Italia sarebbe bellissimo. Anche la Roma però è una squadra fortissima. Domani guarderà la partite a in finale va bene chiunque ci sia».